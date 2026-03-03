Трамп обиделся на Британию

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Великобритании в контексте эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, Лондон должен был оказать поддержку Вашингтону.

© Jim Loscalzo/Zuma/TACC

Однако теперь Америка больше не нуждается в помощи своего традиционного союзника. Жесткое заявление прозвучало на фоне масштабной военной кампании против Ирана.

Причиной недовольства стал отказ премьер-министра Британии Кира Стармера предоставить США доступ к совместной военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Этот стратегический объект мог быть использован американскими военными для нанесения ударов по иранской территории. Как сообщают «Известия», Трамп заявил, что «запомнит этот урок», комментируя решение британского руководства.

Отказ Лондона использовать базу стал неожиданным для Вашингтона, особенно на фоне активных боевых действий, которые США ведут против Ирана совместно с Израилем. Диего-Гарсия имеет ключевое значение из-за своего расположения, позволяющего контролировать значительную часть Индийского океана и наносить удары по целям на Ближнем Востоке.

Заявление Трампа знаменует собой заметное охлаждение в отношениях между двумя странами, которые долгое время считались «особыми союзниками». Эксперты отмечают, что подобная публичная критика со стороны президента США в адрес британского премьера случается крайне редко и может иметь долгосрочные последствия для двустороннего сотрудничества.

В Лондоне пока официально не комментировали высказывания Трампа. Однако, судя по всему, решение Стармера было продиктовано опасениями втягивания Британии в прямое военное столкновение с Ираном. Тем не менее, для Вашингтона такой шаг стал демонстрацией нелояльности союзника в критический момент, что и вызвало столь резкую реакцию американского лидера.