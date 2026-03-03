Действующий сотрудник Государственного департамента США напал с ножом на людей в штате Вирджиния. Об этой трагедии в понедельник, 2 марта, сообщили в издании The Daily Caller.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на автомагистрали 495 в округе Фэрфакс. 32-летний Джаред Лламадо попал в аварию, после чего атаковал участников ДТП. Жертвой нападения стала 39-летняя Мишель Адамс, еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами.

На место прибыл сотрудник правоохранительных органов. Ему пришлось выстрелить в Лламадо в целях самообороны, позже мужчина скончался в медицинском учреждении. Представитель властей, в свою очередь, подтвердил, что подозреваемый работал в ведомстве специалистом по дипломатическим технологиям.

— Ведомству известно о трагическом происшествии с участием сотрудника дипломатической службы. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого затронула эта трагедия, — высказался он.

Суд в Москве также рассмотрит дело иностранца, который хотел убить таксиста на юго-востоке Москвы. Мужчина ранил водителя ножом, но тот оказал сопротивление и выжил. Позднее силовики задержали злоумышленника.