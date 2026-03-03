Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

Владимир Зеленский назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана магом, иронично комментируя его слова о состоянии нефтепровода «Дружба». Об этом пишет «РБК-Украина».

© Lenta.ru

Украинский лидер заявил, что Орбану удалось увидеть состояние нефтепровода под землей.

«В спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан — маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», — сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters написало, что Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти. Как отмечалось, приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишает Украину источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета.