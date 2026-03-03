Politico: Разведка ЕС зафиксировала рост риска терактов в Европе

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в европейских странах отмечается рост угрозы террористических атак, связанных с деятельностью Ирана, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

© Global look

Разведка Европейского союза в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке отмечает усиление угрозы терактов в странах Европы, якобы исходящей от Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. Газета ссылается на слова неназванного европейского дипломата.

По его информации, оценки разведки указывают на повышенный риск террористических атак со стороны Ирана на территории Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия собирает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости остановить распространение конфликта на другие страны региона.

Европейские дипломаты отметили низкую вовлеченность ЕС в ближневосточный конфликт и отсутствие рычагов влияния.