Клинтон объяснил, почему считал девушек из окружения Эпштейна стюардессами

Экс-президент США Билл Клинтон во время слушаний в комитете Конгресса США по надзору пояснил, почему считал девушек из окружения финансиста Джеффри Эпштейна стюардессами. По его словам, он не обратил внимания на повседневную одежду девушек.На слушаниях Клинтон заявил, что во время частных полетов не все стюардессы носят униформу. Он подчеркнул, что не замечал нарушений и считал девушек стюардессами, несмотря на майки и джинсы. Видеозапись показаний экс-президента, сделанных 27 февраля, была опубликована 2 марта.

© Global look

«Я уже говорил вам об этом. Я скажу еще раз. Я никогда не видел, чтобы кто-то делал что-то не так. Я думал, это стюардессы», — заявил Клинтон.

Бывший американский лидер также рассказал, что не помнит, сколько раз девушки, сопровождавшие Эпштейна, делали ему массаж.

При этом он отметил, что видел фото, где одна из женщин массировала его шею. Клинтон добавил, что в тот день страдал от спазма шеи.