Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы после завершения конфликта с Россией, а не установления временного перемирия.

Его слова приводит газета Corriere della Sera.

"Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия", - заявил Зеленский.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня.

При этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. При этом 24 февраля Зеленский отметил, что находится "в пределах первого срока не по своей воле". Он подчеркнул, что его пребывание на посту президента растянулось из-за начала конфликта. Также Зеленский отметил, что будет баллотироваться на второй срок, если конфликт с Россией продолжится.