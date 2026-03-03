Убитого главаря мексиканского наркокартеля Эль Менчо похоронили в золотом гробу

Бывшего главаря мексиканского наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо похоронили в золотом гробу на кладбище в Сапопане, штат Халиско. Похоронную процессию посетили десятки людей, а оркестр играл мексиканскую музыку банда.

Также на церемонию прислали большое количество венков, большинство из них — анонимно. Для доставки цветов потребовалось пять грузовиков.

Точное место захоронения Эль Менчо не раскрывается по соображениям безопасности. Также власти усилили меры безопасности вокруг похоронного бюро, которое занималось организацией траурной церемонии.

Эль Менчо возглавлял картель «Новое поколение Халиско и был самым разыскиваемым правительством США наркоторговцем. За его поимку предлагали награду в 15 миллионов долларов, сообщает CNN.

Эль Менчо был убит представителями мексиканской армии при попытке захвата в конце февраля. После этого началась волна беспорядков в 20 мексиканских штатах. Узнав о смерти своего предводителя, боевики картеля перекрывали шоссе, сжигали предприятия и открывали огонь по силам безопасности. В результате волнений погибли около 70 человек.