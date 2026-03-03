Зеленский пожелал Орбану поражения

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поражения на предстоящих выборах.

С таким заявлением он выступил в интервью изданию Corriere della Sera.

«Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем возобновить нормальные отношения с Венгрией, в том числе потому, что венгерский народ не пророссийский», — заявил украинский лидер.

По его словам, Венгрия имеет значение на международном уровне, однако не обладает существенным военным весом. Зеленский добавил, что Орбан «становится важным, когда влиятельные политические силы придают ему силу».

