Зеленский пожелал Орбану поражения
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поражения на предстоящих выборах.
С таким заявлением он выступил в интервью изданию Corriere della Sera.
По его словам, Венгрия имеет значение на международном уровне, однако не обладает существенным военным весом. Зеленский добавил, что Орбан «становится важным, когда влиятельные политические силы придают ему силу».
Ранее Орбан упрекнул украинского лидера Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба».