На Западе оценили возможность России стать посредником в ситуации по Ирану

Россия может стать посредником в урегулировании ситуации по Ирану. Таким образом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление посла России в Израиле Анатолия Викторова о том, что Москва готова оказать содействие в данном вопросе.

«Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации», — написал он.

По словам финского политика, в нынешней ситуации мир рискует оказаться в состоянии мировой войны с непредсказуемыми последствиями.

Ранее Викторов заявил, что горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше предыдущего противостояния. По его словам, ее длительность может увеличиться в два-три раза.