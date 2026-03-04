Недоношенных младенцев начали эвакуировать из разрушенной США больницы в Иране

Сотрудники больницы в иранском Бушере, которая была уничтожена ударами США и Израиля, начали эвакуировать из медицинского учреждения недоношенных младенцев. Оборудование в больнице могло прекратить работу, и новорожденные тогда погибли бы. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал RT.

На юге Ирана 3 марта состоялось массовое захоронение 168 детей, ставших жертвами удара, нанесенного США и Израилем по школе 28 февраля. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы проводить погибших школьниц в последний путь. Участники процессии несли гробы один за другим, выражая скорбь ударами в грудь.

Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе, что является преступлением против человечества.

28 февраля экстренные службы доставали из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба». В Сети также появилось видео, где показаны тела погибших.