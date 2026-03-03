Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

