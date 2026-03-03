Рубио не смог ответить на вопрос об ударе по школе в Иране

Государственный секретарь США Марко Рубио оказался в замешательстве, когда журналисты попросили его прокомментировать возможную причастность американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц.

Его слова передаёт РИА Новости.

Во время общения с прессой в Капитолии Рубио задали вопрос о трагедии. В ответ дипломат начал сбиваться и не смог дать чёткого комментария, сославшись на нежелание допустить неточность в формулировках.

«Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться», — сказал Рубио.

Госсекретарь пообещал, что американское военное ведомство проведёт расследование инцидента, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Он также переадресовал вопросы журналистов в Пентагон.

«Я позабочусь о том, чтобы они знали о вашем вопросе. Но мы хотели бы... Ну, очевидно, что Соединённые Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе», — добавил глава Госдепа.

Начальная школа для девочек, расположенная в городе Минаб в провинции Хормозган, по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.

Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.

Представитель МИД Израиля ушёл от ответа на вопрос о гибели детей.