Уиткофф: Иран на переговорах похвастался запасом урана для 11 ядерных бомб

Московский Комсомолец

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф раскрыл подробности переговоров с Ираном, которые состоялись в начале 2026 года. В эфире телеканала Fox News он рассказал, что иранская делегация без тени смущения сообщила американской стороне о текущем статусе своей ядерной программы.

Уиткофф рассказал, как Иран хвастался 11 ядерными бомбами
По словам Уиткоффа, оба иранских переговорщика прямо заявили, что Иран контролирует 460 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов. Более того, они подчеркнули, что им прекрасно известно: этого объема достаточно для создания 11 ядерных боезарядов.

Представитель Белого дома обратил внимание на тревожный тон иранской стороны.

«Они гордились, что у них вышло обойти все протоколы контроля и достичь точки, где им доступны 11 ядерных бомб», — вспомнил Уиткофф, комментируя ход тех переговоров.

В ходе дискуссии иранские представители также апеллировали к международному праву, заявив о своем «неотъемлемом праве» на обогащение ядерного топлива. Ответ американской делегации был зеркальным, но не менее жестким: «Мы ответили, что облажаем неотъемлемым правом остановить вас», — добавил спецпосланник, дав понять, что Вашингтон рассматривает все варианты сдерживания Тегерана.