Утро 3 марта в Харькове началось со взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» на своей официальной страничке в Telegram.

«В Харькове произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На всей территории Харьковской области звучит воздушная тревога, Украины.

Ранее российские военные группировки «Север» в районе села Малые Проходы Дергачевского района Харьковской области обнаружили позиции украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которой они атаковали территории Белгородской области.

Уничтожение вражеского пункта «северяне» показали на видео.