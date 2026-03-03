В Европе потребовали от Ирана прекратить «безжалостные атаки»

Германия, Франция и Великобритания выступили с совместным заявлением, потребовав от Ирана прекратить наносить удары по Израилю и американским военным базам. Об этом сообщило издание Junge Welt.

По мнению журналистов, таким образом три европейские страны «открыли дверь для участия в войне».

«Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это также может включать, если потребуется, обеспечение соразмерных военных оборонительных мер», — приводится в статье заявление трех ведущих стран Европы.

При этом в заявлении нет никакой критики в адрес США и Израиля, однако Ирану предложено «немедленно прекратить безжалостные атаки», заметило издание.

Позицию немецкого правительства по поводу ситуации на Ближнем Востоке резко осудила Немецкая ассоциация независимых предприятий. В частности, председатель партии Фабио де Мази предупредил, что такими заявлениями канцлер Германии Фридрих Мерц делает страну «мишенью для войны и нападений».

Значение войны США и Ирана для России описали

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке. При этом накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новую волну крупных ударов по Ирану.