Журналист допустил, что Зеленскому придется возобновить работу «Дружбы»

Евросоюз может приказать президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить работу нефтепровода "Дружба" из-за ситуации на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети Х.

"Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба". Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть", - написал он.

В конце января Украина остановила транзит по "Дружбе", оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.