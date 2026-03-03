Трамп раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о военном потенциале страны. В соцсети Truth Social он написал, что Соединенные Штаты обладают практически безграничными запасами оружия, которых хватит для того, чтобы «вечно» вести войны. Это высказывание прозвучало на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, где США принимают активное участие в ударах по Ирану. Подробности сообщает ТАСС.

В своем посте Трамп вновь вернулся к критике своего политического оппонента и предшественника на посту президента Джо Байдена. Экс-глава Белого дома обвинил Байдена в том, что тот безвозмездно раздаривал оружие Украине. По мнению Трампа, такая политика ослабляла обороноспособность Америки и была стратегически неверной.

Заявление о «безграничных запасах» контрастирует с недавними сообщениями Пентагона о необходимости переброски систем ПВО с других театров военных действий. Ранее на этой неделе стало известно, что США рассматривают возможность передислокации батарей THAAD и Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток из-за опасений истощения запасов перехватчиков в ходе операции против Ирана.

Риторика Трампа, традиционно делающего акцент на военной мощи страны, вероятно, направлена на укрепление имиджа защитника национальных интересов. При этом его критика в адрес Байдена продолжает линию, которую он ведет с начала полномасштабного конфликта на Украине, называя помощь Киеву расточительством.

Пока неясно, как на заявление Трампа отреагируют в действующей администрации. Однако очевидно, что тема вооружений и их распределения между Украиной и другими регионами (в частности, Ближним Востоком) остается одной из самых острых в американской политической повестке.