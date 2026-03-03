Уиткофф рассказал, как Иран отверг сделку с США

Американская делегация предлагала иранской стороне заморозить обогащение урана на 10 лет, однако Тегеран полностью отверг эту идею.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо», — заявил он.

По словам чиновника, иранские власти отвергли это предложение, поэтому уже в ходе второго раунда переговоров с Ираном стало ясно, что достичь соглашения сторонам не удастся.

Уиткофф отметил, что американская делегация вернулась на третью встречу исключительно, чтобы дать им последний шанс.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.