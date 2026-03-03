В Абу-Даби жестко ответили Bloomberg на вброс о  недостаточности ПВО

Власти Объединенных Арабских Эмиратов опровергли публикацию агентства Bloomberg о якобы запросе помощи у союзников в виде систем противовоздушной обороны средней дальности. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ, размещенном в социальной сети X.

В ведомстве назвали утверждения агентства ложными и вводящими в заблуждение. По мнению министерства, публикация искажает представление об уровне подготовки и технических возможностях страны.

МИД подчеркнул, что ОАЭ располагают многоуровневой системой ПВО, способной противостоять различным воздушным угрозам. Также заявлено о наличии стратегического запаса боеприпасов для комплексов большой, средней и малой дальности.

Ранее Bloomberg сообщало, что Катар и ОАЭ якобы ведут консультации с союзниками с целью убедить президента США Дональда Трампа сократить сроки военной операции против Ирана. Официальных подтверждений этой информации не приводилось.