Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН

Первая леди США Меланья Трамп в понедельник обратилась к России в ходе заседания "Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта". Она поблагодарила за теплый прием в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

"Спасибо вам за теплый прием", - заявила она, председательствуя на Совбезе.

В Совет Безопасности всемирной организации сейчас входят Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция, Греция, Демократическая Республика Конго, Дания, Панама, Либерия, Сомали, Колумбия, Бахрейн и Латвия.

Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда" заявила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей при ударе по школе в Иране. Она обратила внимание, что не было выражено даже слов сожаления насчет случившегося, пишет РИА Новости.

"Я видела скупые строчки только в информационных агентствах - западных стран имею в виду. Не то что информационной кампании, не видела даже слов сожаления или ужаса от того, что было сделано в первые минуты и часы этих бомбардировок", - сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Отмечается, что удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.

Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что следующая фаза атаки США на Иран будет еще острее, сообщает РИА Новости. Он также выразил уверенность, что США действуют в полном соответствии с американским законодательством при проведении операции.

"Следующая фаза для Ирана будет еще более суровой, чем сейчас", — сообщил политик журналистам.

Кроме того, Рубио заявил, что США действуют в полном соответствии с американским законодательством при проведении операции против Ирана, пишет РИА Новости.

"Мы соблюдали закон на 100% и продолжаем его соблюдать", - сказал он.

Сийярто заявил, что Украина не вступит в ЕС, если Орбан останется у власти

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина не вступит в ЕС, если правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана останется у власти. Он отметил, что Брюссель это понимает, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

"Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии... И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС", - сказал дипломат.

По словам Сийярто, "в Брюсселе прекрасно знают", что "если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных".

Трамп примет Мерца

Президент США Дональд Трамп встретится с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное Белым домом расписание.

Предполагается, что визит канцлера ФРГ пройдет в Белом доме во вторник в 11.00 (19.00 по мск). Встреча состоится в закрытом от прессы формате.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии планирует обсудить с Трампом во время визита в Вашингтон нападение США и Израиля на Иран.