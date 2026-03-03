Нетаньяху сделал прогноз о развитии войны с Ираном

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху порассуждал о развитии войны с Ираном. Согласно его прогнозу в интервью Fox News, боевые действия между странами не будут длиться бесконечно.

«Бесконечной войны не будет... Это будет быстрая и решительная операция», — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также выразил мнение, что операция против Ирана якобы сможет открыть эру мира, о которой никто даже не мог мечтать.

Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису

Ранее Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису. Он выступил с заявлением, в котором назвал операцию против Ирана спасением мира.