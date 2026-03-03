Сийярто резко высказался в адрес Украины

Украина не вступит в Евросоюз, если правительство премьера Венгрии Виктора Орбана останется у власти. Брюссель это понимает, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает агентство MTI.

© Лента.ру

«Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии», — отметил он.

По словам дипломата, «в Брюсселе прекрасно знают», что «если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных».

Сийярто заявил о превращении конфликта на Украине в бизнес-модель

Ранее Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба». В видеообращении министр заявил, что специалисты изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода.

До этого Сийярто обратился к властям Украины с требованием в связи с кризисом на Ближнем Востоке. По словам политика, с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка сырья.