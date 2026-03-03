Трамп пообещал раскрыть, кто контролирует Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран. Его слова передает телеканал NewsNation.

«Вы очень скоро узнаете», — ответил Трамп.

Американский президент также сообщил, что ответные меры США на атаку посольства Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) также будут ясны в скором времени. Он добавил, что ввод войск на места, скорее всего, не потребуется.

28 февраля США и Израиль совершили воздушные удары по Ирану. Президент США Трамп отметил, что причиной операции стал нежелание Ирана прекратить разработку ядерного оружия. Также он призвал народ Ирана свергнуть нынешнюю власть. В ночь на 1 марта Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана, Али Хаменеи. В стране после этого были объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных.

В ответ на эти действия с стороны Вашингтона и Иерусалима Тегеран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

