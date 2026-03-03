Вэнс спрогнозировал сроки проведения операции США против Ирана

Операция США против Ирана не является повторением вторжений в Афганистан или Ирак, о долголетнем конфликте речь не идет. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает телеканал Fox News.

«Чем это отличается (от Ирака и Афганистана. — прим. ред.), так это тем, что президент (США Дональд Трамп) четко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности - я говорил это до начала конфликта и повторю снова — что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без четкой цели», — подчеркнул Вэнс.

Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами

В ночь на 3 марта Иран атаковал шесть стран Ближнего Востока. Под ракетные и БПЛА удары попали города Израиля, Катара, Кувейта, Сирии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Впоследствии вооруженные силы этих стран сообщили об успешном отражении атак. В свою очередь Тегеран также подвергся атаке. Взрывы прогремели в районе улицы Пастор, где расположены правительственные здания страны.

28 февраля США в сотрудничестве с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. В обращении к нации президент Трамп заявил, что американские и израильские удары объясняются нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту.