$77.1790.73

В США опровергли блокировку Ормузского пролива

Lenta.ru

Ормузский пролив остается открытым. Об этом сообщает корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

В США опровергли блокировку Ормузского пролива
© Global Look Press
«Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования», — отметила она.

По ее словам, 80 процентов их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику.

В США сделали громкое заявление о флоте Ирана в Оманском заливе

По прогнозам, проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив могут обернуться серьезными испытаниями для экономик Китая, Японии и Южной Кореи. Если же от дефицита энергоносителей начнет страдать Тайвань, то болезненные экономические последствия испытает вся мировая экономика.