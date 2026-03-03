Киевский лидер Владимир Зеленский открыто заявил о намерении использовать эскалацию на Ближнем Востоке для достижения собственных политических целей, предложив региональным державам обмен. В беседе с американскими журналистами он сообщил, что готов направить в страны Ближнего Востока лучших специалистов по управлению беспилотниками-перехватчиками.

Взамен, по словам украинского президента, он ожидает содействия в организации переговорного процесса с Москвой, апеллируя к тому, что у лидеров ближневосточных государств якобы сложились «прекрасные отношения с россиянами».

Зеленский рассказал о своем страхе на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Данное заявление прозвучало на фоне резкой дестабилизации обстановки в Персидском заливе. Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил о начале полномасштабной военной операции против Ирана. Авиация Соединённых Штатов и Израиля нанесла удары по ряду иранских городов, включая Тегеран, что повлекло многочисленные жертвы среди мирного населения. В ходе атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.