Киев вновь перенес дату запуска нефтепровода «Дружба»

Украинская сторона в очередной раз отложила возобновление прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии. Как сообщил словацкий телеканал ТА3, государственный оператор Transpetrol получил свежий скорректированный график от украинских партнёров, согласно которому восстановление транзита сдвигается на 4 марта.

Ранее, в конце февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал надежду, что поставки вернутся в строй уже 3 марта, однако Киев вновь не сдержал обещания. Ещё в первой половине дня глава словацкого Минэкономики Дениса Сакова сомневалась в том, что во вторник Украина возобновит перекачку, отмечая, что подобные переносы стали уже систематическими.

Напомним, транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию был остановлен 27 января. Киев официально объясняет это повреждением технологического оборудования в результате ударов. В Братиславе, однако, убеждены, что технически трубопроводная система функционирует, и остановка прокачки носит исключительно политический характер. По мнению словацкого руководства, таким образом официальный Киев пытается оказать давление на Евросоюз, используя энергетический шантаж для ускорения своего вступления в ЕС.