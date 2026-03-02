В Иране пригрозили уничтожением проходящим через Ормузский пролив судам

Иранские военные атакуют любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, предупредил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари. Видео опубликовал Telegram-канал Clash Report.

По данным канала, 28 февраля КСИР запретил судам проходить через пролив. 1 марта запрет был смягчен — запрещался только проход кораблей под флагом США.

«Ормузский пролив закрыт. Любой, кто захочет пройти, будет подожжен нашими самоотверженными героями из ВМС и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции. Не приближайтесь к этому региону», — разъяснил Джабари.

Бригадный генерал заметил также, что иранские военные будут наносить удары по нефтепроводам противника и не допустят экспорта нефти из региона.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал три танкера, принадлежащих США и Великобритании, в акватории Персидского залива.