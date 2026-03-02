Зеленский снова отверг территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о недопустимости территориальных уступок, отвергнув идею обмена подконтрольных Киеву районов Донбасса на территории в Сумской и Харьковской областях, находящиеся под российской армией. Как сообщает «РБК-Украина», подобные предложения обсуждались в ходе трехсторонних консультаций, новый этап которых запланирован на текущую неделю.

По словам Зеленского, сравнивать «маленькие территории» на границе с «большой территорией» в Донбассе некорректно, поскольку приграничные участки, по его мнению, крайне сложно удерживать.

«Россияне прекрасно осознают, что не смогут там закрепиться. Рано или поздно мы вытесним их оттуда. Поэтому это вовсе не подарок», - подчеркнул украинский лидер.

При этом Киев не намерен отказываться от переговорного процесса. Зеленский подтвердил, что встреча делегаций России, Украины и США предварительно планировалась в столице Объединенных Арабских Эмиратов в период с 5 по 8 марта. Однако из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке площадку, вероятно, придется сменить. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Турция или Швейцария.

«Диалог для нас крайне важен, мы поддерживаем проведение этой встречи», - заявил президент.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передает, что Москва может принять решение о выходе из переговоров, если украинская сторона продолжит уклоняться от территориальных вопросов. По данным журналистов, российские представители дали понять американским коллегам после женевских консультаций, что дальнейшие обсуждения теряют смысл без уступок со стороны Киева. В то же время в Кремле заверили, что по-прежнему высоко ценят посреднические усилия Вашингтона, однако полагаются в первую очередь на собственные интересы.

Ранее, 28 февраля, в интервью норвежскому телеканалу NRK Зеленский признал, что сегодня для его страны приоритет сместился с идеи победы на банальное выживание и сохранение независимости, что само по себе уже будет успехом. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не является для Киева союзником в классическом смысле, а выполняет функцию посредника в диалоге с Москвой по вопросу мирного урегулирования.