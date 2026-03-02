В США заявили, что не планируют оккупировать Иран

У Соединенных Штатов нет планов по оккупации Ирана или установлению контроля над его энергетическими ресурсами на фоне текущей военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Об этом заявил спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон, выступая в подкасте Mike & McCarty на радио KEEL.

«У нас нет ни заинтересованности, ни намерений контролировать, владеть или оккупировать Иран или захватывать что-либо из его богатств. Мы не охотимся за их нефтью», — сказал Джонсон в ходе беседы.

Он также подчеркнул, что смена политического режима в Иране не является целью Соединенных Штатов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

