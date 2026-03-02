Названо число пострадавших при ударе по отелю в Бахрейне сотрудников Пентагона

Два сотрудника Пентагона получили ранения в результате удара иранского дрона самолетного типа по отелю в Бахрейне, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Журналисты заметили, что информация об ударе содержалась в одном из сообщений, направленных в Госдепартамент США 1 марта.

«Два сотрудника Военного министерства США пострадали», — отмечается в документе.

Авторы статьи пояснили, что в сообщении не приводились подробности о тяжести травм, дальнейшей судьбе сотрудников, а также не было указано название отеля.

Администрация США не посчитала нужным прокомментировать инцидент, пожаловались обозреватели.

«Отсюда напрашивается очевидный вывод: если в условиях войны рядом с вами поселились персонажи, напоминающие военных, бегите оттуда. Иран наверняка продолжит бить по таким объектам», — констатировали комментаторы.

Пользователи заметили также, что туристы, отдыхавшие в пострадавшем отеле, оставили большое количество негативных отзывов. В частности, пожаловались на отсутствие «ПВО в номере».