Трамп занял первое место по военным ударам

Президент США Дональд Трамп во время второго срока излишне активно использовал военную мощь государства для решения экономических и политических вопросов, пишет портал Axios.

Журналисты заметили, что действующий лидер в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался о том, что желает установить мир на планете.

Вместе с тем, в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем Джо Байден за весь свой срок в должности 46-го президента США, уточнили обозреватели.

Кроме того, американский лидер провел военные операции на территории семи государств, три из которых, а именно Иран, Нигерия и Венесуэла, ранее никогда не были целями военных операций ВС США, пояснили авторы статьи.

Таким образом, констатировали журналисты, Трамп стал «рекордсменом» среди последних президентов США по военным ударам.

Ранее The New York Times назвала неразумным решение главы США начать масштабную операцию против Ирана.

«Подход Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом», — отметили эксперты издания.

По их мнению, ответственный американский президент мог бы привести убедительные аргументы в пользу активных действий против Ирана.