Соединенные Штаты рассматривают возможность операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу.

К такому выводу пришло издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Дональд Трамп допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением 11 млн человек. Он сказал, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне", чтобы "заключить сделку"», — сказано в статье.

Как отмечается, в Вашингтоне анализируют итоги недавних действий. Власти оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей.

«Мы еще даже не начинали»: Трамп сделал заявление об ударах по Ирану

Сам Трамп неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там «нет нефти, нет денег, нет ничего».

Ранее сообщалось, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что удары Штатов по Ирану станут величайшей ошибкой в истории государства. По его словам, военный конфликт на Ближнем Востоке стал предсказуемой катастрофой, поскольку объективность размылась, а милитаризм превознесли как патриотизм.