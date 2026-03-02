Трамп рассказал о постройке бального зала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как идет постройка бального зала в Белом доме. Об этом сообщают «Известия».

По словам Трампа, при планировании стройки он смог сэкономить на дверях и занавесках. Он добавил, что из-за этого цена ремонта в Восточном крыле не превысит 400 миллионов долларов.

Помимо этого Трамп также добавил, что его жену Меланию раздражает постоянный шум от строителей. При этом сам глава Белого дома заявил, что ему нравится этот шум, потому что «так звучат деньги».

«Она сказала: "Эти сваебойные машины когда-нибудь остановятся? Вы знаете, они работают с шести утра до половины двенадцатого вечера". Представляете? Знаете что? Для меня это красивый звук. Ей не нравится, а я люблю», — заявил он.

