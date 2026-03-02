Bloomberg: ОАЭ и Катар намерены убедить США сократить операцию против Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар намерены убедить президента США Дональда Трампа сократить масштабы и сроки военной операции против Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источник.

По данным журналистов, Абу-Даби и Доха стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.

— Страны стремятся... предотвратить региональную эскалацию и длительный шок цен на энергоносители, — говорится в материале.

Днем 2 марта беспилотный летательный аппарат упал между зданиями в районе Al Hamra Village в эмирате Рас-эль-Хайма. Известно, что там находится завод по опреснению воды, фризона и аэропорт.

Министерство иностранных дел ОАЭ также вызвало посла Ирана для передачи ноты протеста. До него было доведено то, что сторона самым решительным образом осуждает террористические атаки Ирана.

28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о конфликте — в материале «Вечерней Москвы».