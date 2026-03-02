Зеленский раскрыл, при каких условиях поможет странам Ближнего Востока

Владимир Зеленский заявил, что готов направить лучших, опытных операторов дронов в страны Ближнего Востока. Вместе с тем, уточнил он, Киев пойдет на этот шаг только в том случае, если лидеры стран макрорегиона убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной, пишет Bloomberg.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, ударили по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Исламской Республики. КСИР в ответ направил 12 волн ракет и беспилотников различных типов на американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока.

По мнению военных экспертов, расчеты ПВО государств макрорегиона показали очень низкий уровень подготовки: значительная часть ракет попала по назначенным целям, сбитые аппараты упали на гражданские объекты, что привело к пожарам и взрывам.

«Иран стер Украину»: западные эксперты о тяжелой ситуации для Зеленского

Зеленский заметил, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара «хорошие, прежде всего экономические, отношения» с главой России.

«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня», — отметил украинский лидер.

Политик пообещал, что в случае заключения перемирия Украина направит своих «лучших операторов дронов в страны Ближнего Востока».

Прекращение огня может быть объявлено на два месяца или две недели, чтобы украинцы «могли помочь странам Ближнего Востока защитить мирное предложение», уточнил Зеленский.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, констатировал, что украинский лидер пытается извлечь выгоду из сложной ситуации на Ближнем Востоке.