Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Ирану в Белом доме. Он заявил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты.

Трамп отметил, что США рассчитывали провести операцию за 4-5 недель, однако есть возможность действовать гораздо дольше.

Он также добавил, что не заскучает, если не сделает все очень быстро.

Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

Американский лидер отметил, что горд решением выйти из ядерной сделки с Ираном при Бараке Обаме, и подчеркнул, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

Глава Белого дома также заявил, что США уничтожают иранский флот и уже потопили десять кораблей.