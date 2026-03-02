Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Ирану в Белом доме. Он заявил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты.
Трамп отметил, что США рассчитывали провести операцию за 4-5 недель, однако есть возможность действовать гораздо дольше.
Он также добавил, что не заскучает, если не сделает все очень быстро.
Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана
Американский лидер отметил, что горд решением выйти из ядерной сделки с Ираном при Бараке Обаме, и подчеркнул, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.
Глава Белого дома также заявил, что США уничтожают иранский флот и уже потопили десять кораблей.