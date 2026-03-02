Нетаньяху появился на публике и сделал заявление после удара по его офису

© Наталия Губернаторова

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, чья судьба была неизвестна после удара по его офису, выступил с заявлением.

«Они (Иран - ред.) скандируют "Смерть Израилю, смерть Америке!» — это их конечная цель», - сказал политик.

Он добавил, что Иран также будет нацеливаться на другие страны и на Европу.

По словам Нетаньяху, для всего мира настанет катастрофа, если режим в Иране получит ядерное оружие и средства для его доставки.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая пока не идет, однако может начаться в любой момент, если глава Белого дома Дональд Трамп продолжит свой курс.

Политик отметил, что решением об атаке на Иран Трамп совершил грубейшую ошибку и «поставил всех американцев под потенциальный удар» - их уязвимость существенно возросла.

Вечером в понедельник Трамп выступил с заявлением по Ирану в Белом доме. Он заявил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты.

