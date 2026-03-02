Нетаньяху отреагировал на сообщения о своей гибели

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время брифинга поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он вместе с Израилем «спасает мир», передает RT.

В понедельник, 2 марта, массмедиа рассказали, что глава израильского кабмина на протяжении суток не появлялся в прямом эфире, не публиковал посты в соцсетях.

Кроме того, ряд СМИ сообщил, что Иран нанёс удар по офису премьера Израиля и его судьба «остаётся неизвестной».

«Хочу выразить особую благодарность нашему великому другу и великому лидеру мира, Дональду Трампу, за то, что он присоединился к нам в этом важнейшем деле по спасению мира», — заметил Нетаньяху.

Военные эксперты отметили, что 28 февраля ракетными и бомбовыми ударами были ликвидированы аятолла Али Хаменеи, его зять, дочь, невестка и внучка, а также часть руководства КСИР. Супруга верховного лидера получила тяжелые ранения, скончалась в больнице 2 марта.

Иран нанес удар по офису Нетаньяху

По мнению аналитиков, уничтожение Нетаньяху «легко вписывается» в концепцию ударов возмездия, обещанных Тегераном.