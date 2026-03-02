Зеленский подписал закон об эвакуации детей без согласия родителей

Владимир Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации с территорий возможных военных действий, документ предусматривает эвакуацию детей без согласия родителей.

Теперь военные администрации имеют право проводить обязательный вывоз несовершеннолетних в другие регионы, согласия родителей для этого не требуется.

Эвакуацией будет заниматься полиция, детей впоследствии должны передавать органам опеки и попечительства.

Верховная рада проголосовала за этот закон 10 февраля.

Местные администрации на Украине регулярно объявляют об эвакуации из-за приближения линии фронта.

Так, ранее сообщалось, что власти Украины хотят добиться эвакуации максимального числа жителей Сум для того, чтобы в их квартирах можно было поселить украинских военных. Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам. Однако известно, что примерно четыре тысячи жителей Сумской области отказываются эвакуироваться.