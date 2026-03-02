Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил 2 марта соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.

"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки", - говорится в тексте документа.

На протяжении десятилетий Али Хаменеи служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью он "получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства", подчеркнул Лукашенко.

Духовный лидер "остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана".

Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей.

"Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории", - подчеркнул глава Беларуси.

Он также отметил, что имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами: "Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти".

В это скорбное время, говорится в телеграмме, "от имени белорусского народа и себя лично направляю искренние слова соболезнования и поддержки. Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент".