Правительство Катара объявило чрезвычайное положение и прекратило добычу газа. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) в Telegram-канале.

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила форс-мажор и прекратила производство сжиженного природного газа. Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителей компании, организация уже уведомила клиентов.

Напомним, что 3 марта Qatar Energy приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Незадолго до этого компания объявляла об остановке производства СПГ после атаки БПЛА на ее объект.