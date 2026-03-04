Катар объявил чрезвычайное положение и прекратил добычу газа
Правительство Катара объявило чрезвычайное положение и прекратило добычу газа. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) в Telegram-канале.
Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила форс-мажор и прекратила производство сжиженного природного газа. Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителей компании, организация уже уведомила клиентов.
Напомним, что 3 марта Qatar Energy приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Незадолго до этого компания объявляла об остановке производства СПГ после атаки БПЛА на ее объект.