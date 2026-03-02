В Германии раскритиковали Мерца из-за шагов против Ирана

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен запретить США использовать военные базы на территории Германии для атак на Иран, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Berliner Zeitung рассказала о том, что авиабаза «Рамштайн», которая находится на территории ФРГ, сыграла важную роль при подготовке ударов по гражданским и военным объектам на территории Исламской Республики.

«Вместо того, чтобы подвергать сомнению международное право, Мерц должен запретить использование американских военных баз в Германии для нападения на Иран», — отметила Вагенкнехт.

Политик подчеркнула, что решения главы немецкого правительства противоречат конституции ФРГ.

«Дальнейшее попустительство противоречит обязанности сохранять мир, которая закреплена в Основном законе ФРГ, а Германия становится соучастницей этой войны, грубо нарушающей международное право», — разъяснила лидер партии.

Ранее влиятельный немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что КСИР обстрелял базы в Иордании и Ираке, где размещены военные Бундесвера.

Правительство ФРГ в ответ призвало Тегеран немедленно прекратить «безрассудные атаки» и пообещало принять меры для защиты интересов Берлина и интересов союзников Германии в регионе.