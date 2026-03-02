Украинского посла вызвали в Будапешт из-за принудительной мобилизации

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в Будапешт вызвали посла Украины Федора Шандора — причиной стала принудительная мобилизация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Сийярто.

Как заявил министр, из-за мобилизации на Украине страдают закарпатские венгры. Конкретной причиной вызова посла стало сообщение о еще двух случаях принудительной мобилизации венгров.

«На Украине на улицах идет открытая охота на людей, чтобы поддерживать войну. <...> Поэтому мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», — написал Сийярто.

Ранее Сийярто обвинил Владимира Зеленского во вранье.