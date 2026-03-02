Пока вы не уснули: заявление МИД РФ по Ирану и смерть Джабраилова

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать, однако американские военные раньше добрались до верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Mash: Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в столичной гостинице. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет Mash.

При этом бывший сенатор уже пытался наложить на себя руки в 2020 году, тогда его спасли.

Рубио заявил, что США не стремились ликвидировать Хаменеи

Вашингтон не ставил целью уничтожить руководство Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тернером, передает телеканал CBS News.

Он подчеркнул, что удары наносятся исключительно по военным объектам, а не по руководству страны. Тернер также уточнил, что США не стремятся к "смене режима" в республике.

Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотными судами сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Минобороны также отчиталось, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 679 беспилотников самолетного типа, 4 управляемые авиационные бомбы, 3 три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

МИД России выступил с заявлением по Ирану

Россия обеспокоена разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступает за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве отметили, что целью ударов США и Израиля является не только смена режима в Иране, но и срыв процесса нормализации отношений между исламской республикой и ее арабскими соседями в регионе.

Информированный источник опроверг информацию об ударе Ирана по офису Нетаньяху

Информированный израильский источник опроверг информацию о том, что Иран ударил ракетами по офису главы страны Биньямина Нетаньяху.

Ранее в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждали, что Иран утром якобы атаковал офис политика. Там же добавили, что его судьба остается неизвестной.

Дуров лишился миллиардов долларов за один месяц

В феврале российские миллиардеры в совокупности разбогатели более чем на десять миллиардов долларов, тогда как Павел Дуров потерял 2,24 миллиарда.

Совокупный капитал самых состоятельных отечественных бизнесменов в феврале 2026 года вырос на 10,6135 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Межзвездная комета 3I/ATLAS готовится к новому маневру

Комета 3I/ATLAS, ставшая третьим подтвержденным межзвездным гостем после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова, в ближайшие недели совершит гравитационный маневр вблизи крупного небесного тела. Это сближение изменит ее траекторию, после чего комета покинет пределы Солнечной системы и направится в сторону созвездия Близнецов, передает iflscience.com.

Ученые внимательно следят за движением объекта, чтобы изучить динамику полета, химический состав и последствия взаимодействия с гравитационным полем. Межзвездные кометы представляют особую ценность для астрономии — они несут информацию о процессах за пределами нашей системы и могут содержать уникальные вещества, не встречающиеся на Земле.

Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Сочи и Новороссийску

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили часть дронов по Сочи и Новороссийску со стороны Одессы. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что всю ночь на 2 марта российские военные отражали массированную атаку беспилотников ВСУ по региону. Он отметил, что самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Стало известно, чем для России обернется перекрытие Ормузского пролива

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на нефть — за выходные котировки Brent прибавили около 10%. Однако, как отмечают эксперты, опрошенные «Царьградом», даже временное перекрытие Ормузского пролива не решает системных проблем российской экономики.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит до 20% мирового потребления нефти. В случае его блокады предложение сократится на миллионы баррелей, что подтолкнет цены вверх. Теоретически Brent может уйти к $90–100, но долгосрочный эффект будет зависеть от продолжительности кризиса, отмечают специалисты.

