Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

Церемония пройдёт в его родном городе Мешхед на северо-востоке исламской республики. Траурное мероприятие планируется также в Тегеране, сообщило иранское агентство Fars.

Подробности о программе и точном времени похорон будут объявлены позднее, после её утверждения иранскими властями, добавили журналисты.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки был убит Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.