Стало известно о смерти супруги духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Ходжасте Хаменеи, супруга погибшего при атаке Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, скончалась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

По данным агентства, женщина получила тяжелые ранения при ударе по резиденции духовного лидера, впала в кому.

Место и дата похорон пока не называются.

«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», — отметил источник.

Напомним, что Али Хаменеи с 1994 года носил титул великого аятоллы. В 1964 году он женился на Мансуре Ходжасте Багерзаде. Супруги воспитали шестерых детей.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его дочь, внучка, зять и невестка погибли в результате авиаудара ВВС Израиля.

Духовному лидеру Исламской Республики было 86 лет. В стране после его смерти объявили 40-дневный траур.