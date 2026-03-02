Стало известно о смерти супруги духовного лидера Ирана Али Хаменеи
Ходжасте Хаменеи, супруга погибшего при атаке Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, скончалась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, женщина получила тяжелые ранения при ударе по резиденции духовного лидера, впала в кому.
Место и дата похорон пока не называются.
«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», — отметил источник.
Напомним, что Али Хаменеи с 1994 года носил титул великого аятоллы. В 1964 году он женился на Мансуре Ходжасте Багерзаде. Супруги воспитали шестерых детей.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его дочь, внучка, зять и невестка погибли в результате авиаудара ВВС Израиля.
Духовному лидеру Исламской Республики было 86 лет. В стране после его смерти объявили 40-дневный траур.