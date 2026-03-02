Испания запретила США использовать свою территорию для ударов по Ирану

Пятнадцать американских военных самолетов покинули базы в Испании после того, как Мадрид запретил США использовать свою территорию для атак на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сайта отслеживания авиаперелетов FlightRadar24 за понедельник, 2 марта.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не позволит использовать свои военные базы, которые находятся под испанским суверенитетом, для ударов по Ирану.

"Испанские базы не используются для этой операции и не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением с Соединенными Штатами или не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Альбарес в эфире телеканала Telecinco.

Как отмечает Reuters, в воскресенье с авиабазы Морон на юге Испании вылетели девять самолетов-заправщиков, направившихся в Германию, как минимум семь самолетов приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии. Два вылетели с испанской базы Рота в направлении юга Франции, маршрут еще четырех рейсов с Роты не был указан.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, покинувшие Испанию воздушные суда были в основном самолетами-заправщиками Boeing KC-135, которые постоянно базировались в королевстве.