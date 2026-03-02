Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде считает, что гибель иранского верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи станет стресс-тестом для всей политической архитектуры Ирана. В своей статье для «Ведомостей» эксперт рассказал, что главная задача властей - сохранить управляемость через быструю легитимацию преемника и усиление роли силовых структур.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит Хаменеи. Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Гибель Хаменеи запустила экстренный процесс передачи власти в условиях военного времени. Для обеспечения преемственности уже задействован переходный руководящий совет. Однако в конфликте с Израилем и США решающее слово останется за Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По мнению Садыгзаде, роль силовиков в политике возрастет: новый лидер должен будет не только обладать религиозным статусом, но и гарантировать мобилизацию и устойчивость страны.

Садыгзаде рассматривает три основных сценария выбора преемника Хаменеи. Первый предполагает приход к власти Моджтабы Хаменеи (сын погибшего аятоллы). Плюс - сохранение преемственности курса и текущих сетей влияния; минус - риск обвинений в «монархическом» наследовании.

Второй сценарий предполагает, что новым аятоллой может стать Хасан Хомейни (внук основателя республики). Его фигура может стать символической и объединяющей, но ему потребуется «поддержка тех, кто контролирует безопасность и аппарат».

В третьем сценарии рассматривается приход к власти Алирезы Арафи или других статусных клириков, предсказуемых для системы. Ранее Арафи было поручено временно исполнять обязанности верховного лидера. Садыгзаде назвал это быстрое решение «важным сигналом внутрь элит».

«Переход не отменен, он поставлен на рельсы. В системе есть узел, который держит смысловую и юридическую непрерывность до решения Совета экспертов», - подчеркнул он.

В ближайшее время Садыгзаде ожидает ужесточения контроля внутри Ирана и консолидации элит вокруг «логики выживания». По его мнению, власти будут пытаться предотвратить панические слухи и попытки использовать «транзит» для внутренней дестабилизации.

Политический режим Ирана сосредоточится на защите госаппарата и поиске фигуры, способной удержать экономику и обороноспособность под внешним давлением.