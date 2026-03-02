«Иран стер Украину»: западные эксперты о тяжелой ситуации для Зеленского

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке вытеснило Украину из информационной повестки, что стало проблемой для Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западных экспертов пишет газета «Аргументы и факты».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский поддержал атаку на Иран и заявил, что считает важным, чтобы шанс на изменение режима в стране «был использован правильно».

По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, Зеленский перешел красную линию, раскрыв свои мечты об Иране.

«Зеленский, очнись! (…) Извинись и перестань мечтать о смене власти», – заявил журналист.

В свою очередь аналитик из Венгрии Золтан Кошкович назвал Зеленского «самовлюбленным клоуном» и усомнился в том, что кому-либо интересно его мнение. А экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что

«Иран полностью стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским».

«Он не интересен уже никому», – констатировал эксперт.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком посчитал, что Зеленского беспокоит отправка «его ракет» на Ближний Восток. И интернет-пользователи поддержали мнение Доткома, заметив, что сейчас «Украина выглядит какой-то маленькой и нелепой».